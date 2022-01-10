Калмыцкие футболисты выиграли золото в новогоднем турнире

Калмыцкие футболисты стали победителями новогоднего турнира. Фото: администрация Яшкульского района

Калмыцкие футболисты клуба «Уралан» из Утты Яшкульского района получили золотые медали на недавно состоявшемся новогоднем турнире. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Участниками соревнования стали юноши 14-15 лет. Открытое первенство состоялось в Волгограде. В нем приняли участие юные футболисты из разных регионов страны. Игра калмыцких спортсменов была высоко оценена судьями, которые уже не раз обращали внимание на талант игроков и физическую подготовку.

Сейчас чемпионы турнира возвращаются домой, в Калмыкию. Здесь они продолжат тренировки.

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Соревнования он выиграл в паре с питерским чемпионом Виталием Васильевым.