В Калмыки прокуратура восстановила права инвалида-колясочника

В Калмыкии прокуратура восстановила права инвалида-колясочника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии прокуратура Лаганского района восстановила права инвалида-колясочника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что женщина, являясь инвалидом первой группы и передвигаясь на коляске, не могла свободно перемещаться по подъезду многоквартирного дома, так как там отсутствовал пандус.

- В нарушении действующего законодательства органом местного самоуправления надлежащие меры к обеспечению доступности мест общего пользования жилого дома для маломобильных групп населения не принимались, - говорится в тексте сообщения.

После проведенной проверки прокурор поручил администрации и коммунальщикам восстановить права женщины, обустроив пандус. Требования прокуратуры были оперативно выполнены.

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