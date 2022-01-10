В Ростовской области на грузовик MAN врезался в «КамАЗ»

В аварии никто не пострадал. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Сегодня, 10 января, в Ростовской области на трассе Жирнов - Шолоховский столкнулись MAN и «КамАЗ». Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла еще в первой половине дня, около 9.30. Предварительно, 36-летний водитель MAN не справился с управлением. Из-за этого большегруз выехал на обочину и врезался в припаркованный грузовик.

- Пострадавших нет, но машины получили значительные повреждения. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, - прокомментировали в ГИБДД.

К слову, это не единственное дорожное ЧП за сегодняшний день. Так, например, в одном из случаев перевернулся автомобиль Chevrolet Epica, после этого погиб 41-летний пассажир иномарки. Также на М-4 «Дон» ночью погиб водитель Chevrolet Aveo.

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Сейчас на месте происшествия работают спасатели (подробности)