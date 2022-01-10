Дождливый и снежный вечер ждет жителей Калмыкии

В Калмыкии пройдет снег с дождем Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Калмыкии в конце первого в 2022 году рабочего дня ожидает снежный и дождливый вечер. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

По данным метеорологов, в понедельник, 10 января, ближе к вечеру в регионе местами пройдут кратковременные дождь и снег. Порывы ветра временами будут достигать 7-12 метров в секунду.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки в 0...+5 градусов. А в темное время суток температура понизится до -5 градусов.

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Осадки ожидаются как на севере, так и на юге региона.