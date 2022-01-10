На праздниках психологи службы «112» предотвратили 6 суицидов в Ростовской области

74 человека нуждались в психологической поддержке, 6 человек собирались совершить суицид. Фото: сайт правительства РО.

Более 120 тысяч жителей Ростовской области попросили о помощи по номеру «112» в новогодние праздники. В 6 случаях люди собирались покончить жизнь самоубийством, но их смогли отговорить специалисты психологической поддержки. Об этом рассказал директор департамента по предупреждению ЧС Павел Нудгин.

Специалист добавил, что большинство обратившихся в службу «112» звонили за справками и консультациями. На втором месте оказались просьбы о вызове скорой помощи, их поступило более 20 тысяч.

Немногим более 4 тысяч жителей Дона нуждались в помощи полиции, еще 460 человек просили соединить с пожарной службой. Также операторы приняли 9 тысяч звонков по вопросам ЖКХ. Кроме того, люди прислали 338 смс-сообщений.

- Все вызовы приняли и обработали. Было организовано привлечение необходимых экстренных служб, в том числе областные и муниципальные пожарные и спасатели реагировали на вызовы более 600 раз, - отметил Павел Нудгин.

«Систему-112» запустили в регионе с сентября 2016 года. Она объединяет диспетчерские и экстренные службы. Благодаря работе операторов значительно сокращается время реагирования на ЧС. С начала работы номера «112» приняли более 17 млн вызовов.

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