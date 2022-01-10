За год на улицах Ростова отловили 688 бродячих животных

В прошлом году в привычную среду обитания вернули 320 собак и кошек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2021 года на улицах донской столицы отловили 688 бродячих животных. Стерилизовали 614 собак и кошек, а также вакцинировали 1646 четвероногих. Эту информацию сегодня, 10 января, «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в городские власти.

В администрации подчеркнули, что численность животных на улицах регулируют гуманными методами. Сотрудники ЦБЖ забирают потеряшек и отвозят на карантин. Мохнатые проходят обработку от паразитов и ветеринарные осмотры. Ежегодно на все эти мероприятия выделяют около 85 млн рублей.

Некоторых питомцев оставляют в вольерах на длительное время, других выпускают уже привитыми и стерилизованными. Например, в прошлом году в привычную среду обитания вернули 320 собак и кошек. На содержании сейчас находятся 1246 животных.

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