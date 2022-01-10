Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 января: в городе скопились шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Пушкинской, Нансена, в переулке Халтуринском, Семашко, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, МОПРа, Спартаковская, Мадояна, Лесопарковая, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Бодрая, Нариманова, переулкам Батумскому и Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Мясникова, Закруткина, 14-я Линия, Черевичкина, переулках Днепровском и Беломорском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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