В Ростове изменился график работы пунктов вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице после новогодних праздников изменился режим работы пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Новый режим работы был опубликован на сайте городской администрации.

1. МБУЗ "ГБ №1 им. Н.А.Семашко города Ростова-на-Дону"

Адрес: пр.Ворошиловский,105.

Режим работы: будни - с 08:00 - 20:00, суббота, воскресенье - 08:00-14:00.

Контакты: 310-49-19.

2. «МЕГАМАГ»

Адрес: Пойменная, 1 (1 этаж напротив "Ашана").

Режим работы: с 10:00 - 18:00 ежедневно.

3. ТЦ Горизонт

Адрес: пр. Михаила Нагибина, 32/2.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Контакты: 310-49-19 - многоканальный.

4. МБУЗ «Городская больница № 6 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ПО1 - 35-я Линия, 6, каб.16; ПО2 - Мясникова, 68/38, каб.3; ПО3 - 28-я Линия, 55, каб. 112.

Режим работы: будни - с 09:00 - 19:00, сб, вс - с 08:00 до 14:00,

Контакты: 210-00-77

5. Клиническая больница РЖД -медицина.

Адрес: Варфоломеева 92А.

Режим работы: 9:00 - 13:00.

6. МБУЗ «Горбольница №7 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Профсоюзная, 49/52 (ПО, каб. 116).

Режим работы: будни - 08:00 - 19:00, суббота, воскресенье - 09:00 - 14:00.

Контакты: 8 (863) 236-35-20; 8 (863) 236-35-22.

7. ТРК «Сокол» (3 этаж).

Адрес: пр. Стачки, 25.

Режим работы: понедельник - выходной; будни - 15:00 - 19:00; Сб, вс - 12:00 -15:00

Контакты: 236-35-20, 8 (863) 236-35-22.

8. МБУЗ «Городская больница №8 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул.Пушкинская, 31, каб. 313.

Режим работы: будни - 8:00 - 16:00, суббота, воскресенье - 08:00 - 14:00.

Контакты: 267-01-55.

9. Городская больница № 8

Адрес: Красноармейская, 19.

Режим работы: ежедневно 15:00 - 07:00 - все желающие: с 14:00 до 15:00 – вакцинация беременных.

Контакты: 232-62-58.

10. МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону»

Адрес: пр-кт. Коммунистический, 39.

Режим работы: будни - 08:00 - 20:00, суббота, воскресенье - 08:00 - 14:00.

Контакты: 271-97-54

11. Здание Городской больницы №20

Адрес: пр-кт. Коммунистический, 39.

Режим работы: 08:00 - 20:00.

Контакты: 271-97-54 (для справок); 310-13-91 (для записи).

12. ТЦ «Золотой Вавилон»

Адрес: ул. Малиновского, 25,

Режим работы: ежедневно 10:00 - 18:00.

13. МБУЗ «Городская поликлиника №1 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул.Сержантова, 3, каб 207.

Режим работы: будни - 08:00 - 20:00. сб, вс - 08:00 - 14:00.

Контакты: 221-60-32, 285-10-35.

Адрес: ул. Днепропетровская, 50, каб 118.

Режим работы: будни 08:00 - 20:00.

Контакты: 285-10-35.

14. МБУЗ «Городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону»

Адрес: пер.Днепровский 122/1, пункт№1 каб.108.

Режим работы: будни - 08:00 - 20:00, суббота, воскресенье - 08:00 - 14:00.

Адрес: Днепровский 122/1 пункт №2.

Режим работы: будни 8:00 - 16:00

Адрес: ул. Миронова 8.

Режим работы: будние с 08:00 - 20:00, суббота, воскресенье - 08:00 - 14:00

Контакты: 201-65-93, 201-65-94, 285-07-03- колл-центр

15. ТК «Южный»,

Адрес: 40 лет Победы 101.

Режим работы: ежедневно 09:00 - 16:00.

Контакты: 285-07-03 колл-центр

16. МБУЗ «Городская поликлиника №5 г.Ростова-на-Дону»

Адресс: пер.Оренбургский, 22/1 каб 32.

Режим работы: будни 09:00 - 18:00, суббота, воскресенье - 09:00 - 14:00

Контакты: 8(938)173-37-59; 8(938)173-37-52.

17. МБУЗ «Городская поликлиника №7 г. Ростова-на-Дону»

Адрес: ул.Варфоломеева,103/39.

Режим работы: понедельник 10:00 - 14:00, Вт, чт, пт - 10:00 - 16:00.

Контакты: 8(906)430-13-46, 255-70-04, 256-69-23.

Адрес: Зоологическая 30,

Режим работы: будни - 10:00 - 12:00, сб.вс- выходной.

Контакты: 8(906)430-13-46.

18. Галерея "Астор"

Режим работы: ср, сб, вс. 14:00 - 18:00.

Контакты: 8 (906) 430-13-46.

19. МБУЗ «Городская поликлиника №9»

Адрес: пр. 40-летия Победы, 57А.

Режим работы: будни - 08:00 - 20:00, суббота, воскресенье - 09:00 - 14:00.

Контакты: 8(961)286-52-00.

20. МБУЗ «Городская поликлиника № 10 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Б. Садовая, 106/46.

Режим работы: будни - 08:00 - 20:00, суббота, воскресенье - 08:00 -14:00.

Контакты: 263-33-15, 263-41-72, 8(929)657-88-12

21. Филиал МБУЗ Городская поликлиника № 10

Адрес: Чехова 17,

Режим работы: 8:00 - 15:00

Контакты: 8(929)657-88-12

22. Адрес: ул. Зорге, 66

Режим работы: 8:00 - 20:00.

Контакты: 8(929)657-88-12.

23. МБУЗ «Городская поликлиника №12 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Ларина, 6

Режим работы: будни - 08:00 - 20:00, суббота, воскресенье - 08:00 - 14:00.

Контакты: 8(958)575-96-89; 8(958)575-96-89; Вотсап 8(958)575-96-85.

24. ТЦ "Рио"

Режим работы: Пн-пт 14:00 - 19:00, сб, вс 11:00 - 15:00.

25. МБУЗ «Городская поликлиника № 14 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Портовая 458/52.

Режим работы: 08:00 - 18:00.

Контакты: 242-08-34, 242-04-34 и 8(989)617-55-29.

Адрес: ул.Портовая, 80.

Режим работы: будни - 08:00 - 18:00, суббота, воскресенье - 08:00 - 12:00.

Контакты: 240-71-96, 8(958)544-54-68.

26. МБУЗ «Городская поликлиника № 16 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: Космонавтов 6/1, 5 этаж, кабинет 526.

Режим работы: будни 10:00 - 19:30, суббота, воскресенье - 08:30 - 13:30.

Контакты: 310-58-31

27. ТЦ СитиГалерея

Адрес: Нагибина, 30.

Режим работы: Пн-пт - 14:00 - 18:00, Сб, вс. - 10:00 - 14:00.

28. МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону

Адрес: ул. Бодрая 88.

Режим работы: пн-пт 9:00 - 15:00, Сб, вс - выходные.

Контакты: 310-58-31, 235-01-88.

29. МП Новый Базар

Режим работы: пн-сб - 11:00 - 14:00.

30. МБУЗ «Городская поликлиника № 41 г. Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Оганова, 10.

Режим работы: пн-пт - 11:00-17:00, сб-вс - 08:00 до 14:00

Контакты: 8(863) 278-32-41, 8(863)223-21-10, 8(991)087-38-39.

Адрес: Таганрогская 126/1.

Режим работы: пн-пт - 08:00 - 15:00, сб-08:00 - 14:00.

Контакты: 8(863) 277-77-81, 8(991)087-38-45.

Адрес: Белоусова 14/1.

Режим работы: будни - 08:00 - 15:00, Сб - 08:00 - 14:00.

Контакты: 8(863) 285-42-32, 8(991)08738-46.

31. ТЦ «Магнит»

Адрес: ул. Петренко, 1.

Режим работы: 11:00 - 15:00

Контакты: 8(863) 285-42-32, 8(991)087-38-46.

32. МБУЗ «Городская поликлиника № 42 г.Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Еременко, 60/5.

Режим работы: будни - 08:00 - 18:00, Cб, вс 09:00 - 12:00.

Контакты: 8(909)414-87-80 - запись.

33. ТЦ «Талер»

Адрес: ул Зорге 33.

Режим работы: вторник-суббота 12:00 - 15:00, понедельник - выходной.

Контакты: 8(909)414-87-80, 8(909)414-87-80.

34. МБУЗ «ГПС г. Ростова-на-Дону»

Адрес: ул. Казахская, 76, каб.19.

Режим работы: будни - 08:00 - 19:00, суббота 09:00 - 14:00.

Контакты: 250-15-80; 252-62-76.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове изменился график работы пунктов вакцинации.

Новое расписание опубликовал Горздрав.