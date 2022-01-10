Дончанин получил девять лет колонии за убийство сожительницы

В Ростовской области мужчина зарезал свою сожительницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 52-летнего местного жителя признали виновным в убийстве сожительницы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в апреле 2021 года мужчина, будучи у себя дома в нетрезвом состоянии, поссорился со своей 50-летней сожительницей и в порыве гнева всадил ей в грудь попавшийся под руку нож. В результате полученной травмы женщина скончалась на месте преступления. Стоит отметить, что злоумышленник ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

- Приговором мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.

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