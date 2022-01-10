Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 18:01

Дончанин получил девять лет колонии за убийство сожительницы

Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростовской области мужчина зарезал свою сожительницу

В Ростовской области мужчина зарезал свою сожительницу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 52-летнего местного жителя признали виновным в убийстве сожительницы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в апреле 2021 года мужчина, будучи у себя дома в нетрезвом состоянии, поссорился со своей 50-летней сожительницей и в порыве гнева всадил ей в грудь попавшийся под руку нож. В результате полученной травмы женщина скончалась на месте преступления. Стоит отметить, что злоумышленник ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

- Приговором мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионера из Ростовской области подозревают в том, что он убил и сжег сожительницу.

Мужчину задержали.