Со дна реки Калитва спасатели подняли тело пропавшего парня

В Ростовской области обнаружили труп пропавшего парня Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области в реке было обнаружено тело погибшего парня. Об этом сообщили "КП - Ростов-на-Дону" в следственном комитете Ростовской области.

В субботу, 8 января, вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже 29-летнего парня. Правоохранители подключили к поискам и спасателей. Утром в воскресенье, 9 января в городе Белая Калитва в районе пляжа, находящегося на территории парка «Молодежный» был обнаружен телефон молодого человека, а затем со дна реки спасатели подняли тело и самого пропавшего парня. Его незамедлительно передали полиции.

- По данному факту в СУ СК России по Ростовской области проводится доследственная проверка, - отметили в ведомстве.

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