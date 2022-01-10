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Общество10 января 2022 20:24

В 2022 году на ремонт подъездов в Ростовской области направят 160 миллионов рублей

В регионе планируется отремонтировать 400 подъездов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области отремонтируют более 400 подъездов

В Ростовской области отремонтируют более 400 подъездов

Фото: Правительство РО

В донском регионе запланировали масштабный ремонт подъездов. На это планируется потратить около 160 миллионов рублей. За год будут отремонтированы более 400 подъездов в жилых зданиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что на ремонт каждого из подъездов необходимо будет потратить примерно 400 тысяч рублей.

- Этот вид работ не входит в программу капитального ремонта. Благодаря решению главы региона из областного бюджета ежегодно, начиная с 2019 года, выделяются средства на ремонт подъездов. Всего за это время отремонтировано 1514 подъездов в 461 многоквартирном доме, - рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

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В Ростовской области капитальный ремонт домов выполнен почти на сто процентов.

Об этом в нашей радиостудии сообщил директор Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту.