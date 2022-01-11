Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 января: ростовские дороги скованы пятибалльными заторами

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 января зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Мадояна, Благодатная, Толмачева, Тружеников, Международная, МОПРа, Литвинова, Интернациональная, Спартаковская, Гусева, проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Красноармейская, Варфоломеева, Мечникова, Шеболдаева, Цезаря Куникова, Нансена переулке Ашхабадском, проспектах Ленина, Михаила Нагибина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова, Особенная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Нариманова, Фурмановская, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Краснокурсантская, а также в переулках, Оренбургском и Бориславском и на проспекте Корролева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Орская, Каскадная, Вятская, Щербакова, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, 1-й Конной Армии, Пановой, 14-я Линия, 1-я Линия, 1-я Майская, Закруткина, Менжинского и проспекту Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 января: в городе пятибалльные заторы.

В первое рабочее утро года город сковали пятибалльные пробки.