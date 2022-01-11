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Происшествия11 января 2022 5:43

В Ростовской области пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме

Дончанка отравилась продуктами горения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области пожилая женщина погибла в пожаре

В Ростовской области пожилая женщина погибла в пожаре

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области пожар унес жизнь пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 10 января, около половины второго ночи в хуторе Красном Багаевского района. На улице Зеленой загорелся частный дом. Заметившие огонь и дым соседи вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 15 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание им удалось в 01:37, а уже через четыре минуты огонь был полностью потушен. Когда спасатели смогли войти в дом, там они обнаружили тело 55-летней женщины. Причиной смерти стало отравление продуктами горения. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники, - говорится в тексте сообщения.

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Огонь распространился на 56 квадратных метров.