В зоопарке Ростова объяснили повышение цен на билеты

Сотрудники зоосада вынуждены увеличивать затраты на содержание питомцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В зоопарке Ростова-на-Дону подорожание входных билетов объяснили ростом цен на корма и повышением затрат на содержание животных. Официальный ответ опубликовали под одним из комментариев в Instagram.

- Все изменения, которые происходят, выполняются только за счет тех средств, которые мы зарабатываем сами. Мы были вынужденными изменить стоимость билета, в связи с большим ростом цен на корма, а также с необходимостью приведения условий содержания к современным стандартам, улучшения среды обитания для животных. За последний год стоимость стройматериалов значительно выросла, также как и стоимость выполнения работ, - пояснили посетителям.

С 1 января проход в парк для детей увеличился на 50 рублей и составил 150 рублей. Взрослые теперь должны платить до 550 рублей.

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Цены поменялись на официальном сайте зоосада (подробности)