В Ростове-на-Дону задержаны авиарейсы в Москву

Из-за непогоды в Москве рейсы из "Платова" до столицы задержаны
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во вторник, 11 января, пассажиры не смогли вовремя улететь из ростовского аэропорта «Платов» в Москву. Задержаны были три утренних рейса до столицы. Это связано с погодой в Москве, в столице – метель.
Как рассказала одна из пассажирок корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», людям, ожидающим вылет, предлагают горячее питание.
- Наш борт должен был улететь в 11 часов, но рейс перенесли более, чем на два часа, - рассказала женщина.
Отметим, также задержан один рейс до Еревана.
В донской столице 11 января вечером, а также в утренние и вечерние часы 12 и 13 января прогнозируют гололед. В экстренных службах попросили водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах.
Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала о том, какой будет погода в январе. Синоптики сообщили, что регионе заметно похолодает — морозы могут достигать -23 градусов
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