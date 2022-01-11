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Общество11 января 2022 8:03

В Ростовской области экс-директора ТАНТК имени Бериева отправили в СИЗО

Подозреваемый пробудет в изоляторе до 22 февраля
Ангелина СКИБА
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На закрытом предприятии собирают самолеты. Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

На закрытом предприятии собирают самолеты. Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

В Ростовской области экс-директор ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин оказался фигурантом еще одно уголовного дела. На этот раз бывшего руководителя заподозрили в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Эту информацию сегодня, 10 января, подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда донской столицы.

В инстанции добавили, что в рамках этого дела подозреваемого отправили в следственный изолятор до 22 февраля.

Ранее Юрию Грудинину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно, мужчина внес свое имя в список авторов патента новой продукции. В итоге ущерб заводу составил 3,7 млн рублей.

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