Депутата гордумы Шахт исключили из объединения «Единой России»

В партии подчеркнули, что выступают за строгое соблюдение закона Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области из депутатского объединения исключили представителя гордумы Шахт Вадима Литвинова. Такое решение приняли после информации в СМИ о неэтичном поведении, пояснили в пресс-службе отделения партии «Единая Россия».

- Обращаем внимание, что Вадим Литвинов в настоящее время не является членом «Единой России». В конце декабря приняли решение о его исключении из депутатского объединения партии в городской думе Шахт. Местный политический совет согласовал этого решение, - говорится в сообщении.

В «Единой России» подчеркнули, что выступают за строгое соблюдение закона и этических норм.

Ранее стало известно, что неизвестный устроил разборки из-за травматического пистолета на входе в один из ресторанов Ростова-на-Дону. Охранники решили не пропускать вооруженного человека. Мужчина не соглашался с этим. Сотрудники ресторана были вынуждены вызвать полицию.

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