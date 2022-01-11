Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 8:27

Депутата гордумы Шахт исключили из объединения «Единой России»

Вадима Литвинова заподозрили в неэтичном поведении
Ангелина СКИБА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В партии подчеркнули, что выступают за строгое соблюдение закона

В партии подчеркнули, что выступают за строгое соблюдение закона

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области из депутатского объединения исключили представителя гордумы Шахт Вадима Литвинова. Такое решение приняли после информации в СМИ о неэтичном поведении, пояснили в пресс-службе отделения партии «Единая Россия».

- Обращаем внимание, что Вадим Литвинов в настоящее время не является членом «Единой России». В конце декабря приняли решение о его исключении из депутатского объединения партии в городской думе Шахт. Местный политический совет согласовал этого решение, - говорится в сообщении.

В «Единой России» подчеркнули, что выступают за строгое соблюдение закона и этических норм.

Ранее стало известно, что неизвестный устроил разборки из-за травматического пистолета на входе в один из ресторанов Ростова-на-Дону. Охранники решили не пропускать вооруженного человека. Мужчина не соглашался с этим. Сотрудники ресторана были вынуждены вызвать полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разборки из-за пистолета устроил мужчина в одном из ресторанов Ростова

Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства произошедшего (подробности)