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Происшествия11 января 2022 9:05

В Ростовской области поймали подозреваемого в краже живой рыбы

Мужчина проник в ангар на предприятие и выловил осетров из аквариума
РЕПИНА Елена
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Подозреваемого в краже полицейские поймали довольно быстро

Подозреваемого в краже полицейские поймали довольно быстро

Фото: Александр РОГОЗА

В Азове Ростовской области на одном из предприятий была совершена кража крупной партии живой рыбы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские, расследовавшие преступление, изучили записи с камер видеонаблюдения и по деталям восстановили все, что происходило ночью в цеху.

Выяснилось, что неизвестный мужчина приехал на предприятие на своей машине, повредил металлический забор, через брешь проник в ангар, затем выловил осетров и погрузил туши в багажник автомобиля. После всех манипуляций злоумышленник уехал.

- По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 24-летнего ранее судимого за кражу местного жителя, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Похищенную рыбу злоумышленник успел продать, а деньги потратить.

- Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в ведомстве.

Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее «КП - Ростов—на-Дону» сообщала, что полицейские из Шахт задержали подозреваемого в краже снегоуборочной машины.

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