358 заболевших коронавирусом выявили в 50 территориях Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня выполнили 5347 исследований на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области подтвердили еще 358 новых случаев COVID-19. Теперь число носителей инфекции и тех, кто уже перенес инфекцию с начала пандемии увеличилось до 197474 человек. Коэффициент распространения вируса - 0,76. Об этом сегодня, 11 января, сообщают власти региона.

Новых носителей вируса обнаружили в 50 городах и районах Дона, больше всего в Ростове - 132. В Шахтах - 16, в Новочеркасске - 13, Таганрог и Сальский район - по 10, по 9 в Батайске, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Белокалитвинском и Неклиновском районах.

Меньше всего заболевших - по 1 - в Донецке, Багаевском, Боковском, Верхнедонском, Веселовском, Заветинском, Константиновском, Мартыновском, Обливском, Ремонтненском, Тацинском и Шолоховском районах.

Под наблюдением врачей в стационарах сейчас остаются 1920 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 234. Всего с начала пандемии выздоровели уже 179 608 человек, умерли 9817 жителей Дона.

За сутки зарегистрировали еще 18 смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. Это 11 женщин от 58 до 82 лет и 7 мужчин от 58 до 92 лет. У них были хронические заболевания.

В лабораториях со вчерашнего дня выполнили 5347 исследований на коронавирус. Завершили вакцинацию к этому моменту уже 1918,4 тысячи человек.

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