В Ростовской области из-за COVID-19 за сутки скончались 11 женщин и 7 мужчин

В больницах сейчас находятся 1920 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области из-за коронавируса за сутки умерли еще 18 человек. Информацию об этом опубликовали на сайте сегодня, 11 января.

Жертвами инфекции оказались люди с хроническими заболеваниями. Это 11 женщин от 58 до 82 лет и 7 мужчин от 58 до 92 лет. Всего с начала пандемии потеряли 9817 человек.

Подхватили вирус и переболели на Дону за весь период уже 197 474 человека. За последние сутки выявили еще 358 случаев. В больницах сейчас находятся 1920 пациентов, часть из них на ИВЛ.

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