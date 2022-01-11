ЧП на Береговой в Ростове квалифицировали как «самосрабатывание взрывных устройств»

При расследовании гибели мужчины пострадал правоохраниель Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону ЧП, которое произошло 7 января на Береговой, 19/2, квалифицировали как «самосрабатывание взрывных устройств». Об этом сегодня, 11 января, на планерном совещании в администрации рассказал и.о. начальника городского управления ГО и ЧС Александр Наумов.

- В Ленинском районе произошло самосрабатывание взрывных устройств. В результате пострадал один человек, еще один погиб, - прокомментировал Александр Наумов.

На прошлой неделе рано утром в лифте нашли тело мужчины с поврежденными кистями рук, одна была полностью оторвана. В кабинке также обнаружили остатки взрывчатых веществ. После этого при осмотре квартиры, которую посещал погибший, один из правоохранителей поднял коробку и произошел хлопок. Мужчина получил травмы и его увезли в больницу.

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