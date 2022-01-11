В Ростовской области к экспозиции готовят череп мамонта, который жил 600 тысяч лет назад

Сейчас будущий экспонат очищают от земли и каменной породы. Фото: сайт правительства РО.

Жителям Ростовской области покажут череп мамонта, который жил около 600 тысяч лет назад. Однако уникальная находка сначала должна пройти реставрацию. Только после этого ее представят в Азовском историко-археологическом музее-заповеднике, сообщили в донском правительстве.

- Уходящий 2021 год подарил палеонтологам музея необыкновенный подарок. На побережье Таганрогского залива в декабре нашли череп ископаемого слона. Это место было известно давно, на протяжении нескольких лет изымались кости скелета, - рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Известно, что сейчас будущий экспонат проходит препаровку: череп очищают от земли и каменной породы, вместе с которыми его вытащили из на поверхность. Также части костей пропитывают специальным клеем, чтобы они не ломались.

После этого приступят к восстановлению, нужно будет восполнить утраченные или еще не найденные части древнего животного. Этот этап, по предположениям ученых, будет продолжаться не один год.

В Азовском музее сейчас хранится самая большая коллекция экспонатов на Северном Кавказе. В залах можно увидеть более 1500 предметов, в том числе два скелета мамонтов и хоботного животного динотерия. Также посетители могут полюбоваться на единственный в мире смонтированный скелет кавказского эласмотерия.

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