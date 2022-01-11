В Ростове на новогодних праздниках произошло 5 самоубийств

Медики, прибывшие на вызовы, констатировали смерть нескольких человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону в период новогодних праздников 5 человек покончили с собой. Об этом стало известно сегодня, 11 января. Информацию озвучил исполняющий обязанности начальника городского управления ГО и ЧС Александр Наумов.

- Зафиксировано за новогодние праздники пять случаев суицида, в результате которых погибли пять человек, - рассказал представитель спасательного ведомства.

Ранее власти сообщили, что по региону психологическую помощь оказали 74 позвонившим по номеру «112». Шестеро человек также собирались совершить самоубийство, но их смогли отговорить.

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