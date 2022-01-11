Жителя Ростовской области заподозрили смертельной поножовщине

60-летнему мужчине уже предъявили обвинение
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве знакомого. 60-летнему мужчине уже предъявили обвинение. Сейчас он под стражей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, все произошло 6 января в хуторе Кастырский. Подозреваемый пригласил 52-летнего приятеля к себе в гости.
Мужчины выпили горячительного и начали ссориться. В пылу гнева хозяин дома схватил нож и ударил своего обидчика в живот. Пострадавший умер на месте. Теперь задержанному грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.
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