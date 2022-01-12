Калмыцкая прокуратура заставила администрацию Целинного района отремонтировать дорогу

В Калмыкии прокуратура заставила районную администрацию отремонтировать дорогу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии прокуратура обязала администрацию Целинного района провести ремонт дороги, которая находилась в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об автомобильной дороге общего пользования муниципального значения «село Троицкое – поселок Ики-Чонос». Проверка выявила там ряд нарушений требований ГОСТ. На проезжей части не была нанесена разметка, а также изменены светотехнические данные дорожных знаков. Стоит отметить, что в некоторых местах знаки и вовсе отсутствовали, а на проезжей части обнаружилось множество выбоин и ям.

- Решением Целинного районного суда Республики Калмыкия исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, бездействие администрации признано незаконным, возложена обязанность в течении 8 месяцев устранить выявленные нарушения. Решение суда еще не вступило в законную силу, - говорится в тексте сообщения.

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Устранять замечания рабочим предстоит за собственный счет.