Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 15:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 января: ситуация на дорогах оценена в семь баллов

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 11 января 2021
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 января: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Нансена, Ларина, Погодина, Шеболдаева, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Чехова, Кировском, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Тружеников, Спартаковская, Мадояна, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Волкова, Нариманова, а также по проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, 14-я Линия, Менжинского, переулках Днепровском и Мезенском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 января: в городе скопились шестибалльные пробки.

Ростов оказался скован шестибалльными пробками.