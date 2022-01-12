Более 300 энергетиков Юга получили помощь в выплате ипотечного кредита в 2021 году

Фото: «Россети Юг»

В минувшем году компенсацию части процентов по ипотечным договорам получили более 300 работников ключевых специальностей «Россети Юг». Среди них 119 молодых сотрудников из Ростовской области.

Эта форма поддержки оказывается компанией в рамках программы по улучшению жилищных условий сотрудников. Общая сумма компенсации составила около 18 миллионов рублей. Получателями стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений.

Отметим, что в Волгоградском филиале такой формой поддержки воспользовались 105 работников компании, в Ростовской области – 119 молодых специалистов, в Астраханском филиале – 56 молодых энергетиков, а в Калмыкии - 32 работника.

Такая корпоративная поддержка направлена на привлечение к работе на предприятие сотрудников рабочих специальностей в возрасте до 35 лет включительно. Также это является отличной мотивацией для уже работающих молодых специалистов.

Финансирование осуществляется из нетарифных источников.

Напомним, что программа поддержки персонала компании по улучшению жилищных условий создана по инициативе генерального директора компании Бориса Эбзеева в 2017 году.