Глава донского Минздрава отметил низкие темпы ревакцинации в регионе

В Ростовской области снизились темпы ревакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава донского министерства здравоохранения Юрий Кобзев сообщил, что в Ростовской области зафиксированы очень низкие темпы ревакцинации. Об этом он рассказал в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время первым компонентом вакцинировались уже около двух миллионов местных жителей. А процедуру ревакцинации прошли 262 тысячи дончан.

- Это очень мало, так как ревакцинация занимает 30% от количества вакцинированных. Наиболее низкие показатели сложились в Шахтах, Батайске и Новошахтинске, - отметил Кобзев.

Он заметил, что самые плохие показатели сейчас в Мясниковском, Неклиновском, Сальском и Азовском районах.

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