Пожилая дончанка пострадала при пожаре в Волгодонске

Пожилая женщина пострадала при пожаре в Волгодонске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 11 января, около девяти часов вечера в городе Волгодонске. На улице Энтузиастов в доме № 33 загорелась квартира. Почувствовавшие запах гари соседи незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных метров помещения. Ликвидировать возгорание удалось к 21:14. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- При пожаре пострадала 65-летняя женщина. Медики выявили у нее отравление продуктами горения, - говорится в тексте сообщения.

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