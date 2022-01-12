Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 января 2022 6:09

Пожилая дончанка пострадала при пожаре в Волгодонске

Врачи выявили у женщины отравление продуктами горения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожилая женщина пострадала при пожаре в Волгодонске

Пожилая женщина пострадала при пожаре в Волгодонске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 11 января, около девяти часов вечера в городе Волгодонске. На улице Энтузиастов в доме № 33 загорелась квартира. Почувствовавшие запах гари соседи незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных метров помещения. Ликвидировать возгорание удалось к 21:14. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- При пожаре пострадала 65-летняя женщина. Медики выявили у нее отравление продуктами горения, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пожилая женщина погибла при пожаре в частном доме.

Дончанка отравилась продуктами горения.