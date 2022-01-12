Василий Голубев ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 в Ростовской области

Василий Голубев призвал глав районов очень серьезно отнестись к ситуации. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в ближайшие 10 дней можно ожидать увеличения заболеваемости COVID-19. Причина этому низкие уровни тестирования и вакцинации, а также легкомысленное отношение к санитарным мерам на праздниках. Такое заявление на оперштабе сделал губернатор Василий Голубев.

- Нельзя допустить ухудшения обстановки. По вопросу снижения тестирования прошу срочно разобраться, почему это произошло. В некотором смысле понятно, что люди расслабились, но те, кто за это отвечают, не имеют права расслабляться, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона добавил, что в Москве уже увеличивается число случаев коронавируса. Рост в столице составил более 50%. Чтобы удержать ситуацию под контролем на юге, должны в увеличить темпы вакцинации, добавил губернатор.

- Нужна ежесуточная динамика по тестированию, отработать также тему вакцинации. Мы опустились до сотен случаев в день, хотя в обычное время осенью у нас было от 5 до 6 тысяч. Сегодня в разы меньше. Из-за этого ждите последствий, они наступят в ближайшие 10 дней по темпам заболеваемости, - сказал Василий Голубев.

Все это руководитель донского правительства озвучил после отчета главного санитарного врача региона Евгения Ковалева. Специалист рассказал, что Ростовская область попала в «красную зону» на портале стопкоронавирус.рф из-за некоторых районов, где плохо тестируют население.

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