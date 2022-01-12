В Ростовской областной больнице 300 ковидных коек сделали неинфекционными

Количество инфекционных коек сократили из-за снижения заболеваемости Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской областной больнице 300 ковидных коек из 670 сделали неинфекционными. Новые свободные места распределили по 14 отделениям медучреждения, большинство передали в хирургию. Об этом сегодня, 12 января, сообщил главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.

- Мы реагируем на изменения в структуре заболеваемости. Как только происходит снижение количества обращений, без промедления уменьшаем свой инфекционный коечный фонд, а также сокращаем временно принятый на работу персонал. Однако для безоглядного оптимизма, думаю, время еще не настало, - отметил Вячеслав Коробка.

Медик добавил, что сейчас на жителей региона «работает тот коллективный иммунитет, который приобрели осенью». Эта «передышка» может продлиться до конца зимы. Затем результаты иммунизации начнут сходить на нет, и COVID-19 снова пойдет в рост.

- Благоприятные подвижки в статистике и послабления уже не раз приводили к потере бдительности. Важно учитывать, что эту схему может существенно скорректировать распространение омикрона, и пока нельзя оценить способность этого штамма обходить иммунную защиту. Тем не менее, даже временное улучшение эпидситуации позволит большому количеству больных получить плановую медпомощь, - заявил Вячеслав Коробка.

К слову, кардиохирургический и сосудитый центры больницы в течение всего периода пандемии работают в доковидном режиме, не сокращая объемы оказываемой помощи.

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