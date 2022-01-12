367 случаев COVID-19 за сутки подтвердили власти Ростовской области

В лабораториях за 24 часа проверили 12119 тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки подтвердили еще 367 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,8, а число переболевших и зараженных с начала пандемии уже достигло 197 841. Об этом сегодня, 12 января, сообщает сайт донского правительства.

Новых инфицированных обнаружили 54 городах и районах Дона: Ростов - 139, Шахты - 17, Таганрог - 16, Новочеркасск - 11, Волгодонск - 10, по 9 в Азове и Батайске, по 8 в Аксайском, Зерноградском, Неклиновском и Сальском районах.

По 1 положительному анализу выявили в Донецке, Боковском, Верхнедонском, Веселовском, Волгодонском, Заветинском, Милютинском, Обливском, Пролетарском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Советском, Усть-Донецком и Чертковском районах.

Под наблюдением врачей сейчас остаются 1914 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ - 241.

За сутки стало известно о смерти еще 15 заболевших коронавирусом. Это 7 женщин от 61 до 86 лет, а также 8 мужчин от 43 до 94 лет. У них были хронические заболевания. Всего с начала пандемии скончались 9832 человека.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 12119 тестов на коронавирус. Охват населения методом ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения - 237,05.

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