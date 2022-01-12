В Ростовской области умерли еще 7 женщин и 8 мужчин с COVID-19

Ранее власти сообщили, что в регионе заболеваемость снизилась на 20% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области стало известно о смерти еще 15 заболевших коронавирусом. Это новые случаи за прошедшие сутки. Обновленную информацию сегодня, 12 января, опубликовали донские власти.

- Скончались 7 женщин от 61 до 86 лет и 8 мужчин от 43 до 94 лет. У них были хронические заболевания. Всего с начала пандемии не смогли спасти 9832 человека, - говорится в сообщении.

В больницах сейчас лечат 1914 пациентов с тяжелым течением COVID-19. Из них на инвазивной ИВЛ находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ - 241.

Ранее глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев заявил, что в регионе на 20% снизилась заболеваемость коронавирусом, однако постепенно начал распространяться омикрон-штамм. Геновариант этого вида инфекции обнаружили у 6-месячного малыша, взрослой женщины и иностранного студента.

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