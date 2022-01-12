Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 января 2022 9:49

В Таганроге нашли погибшего мужчину, который упал в шахту лифта

Несчастье произошло в одном из зданий на Мариупольском шоссе
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На место происшествия вызывали спасателей, скорую и полицию

На место происшествия вызывали спасателей, скорую и полицию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 января, в Таганроге обнаружили погибшего мужчину, который упал в шахту лифта. Об этом в Instagram сообщает городское «Управление защиты от ЧС».

Как пояснили в ведомстве, несчастье произошло в одном из зданий на Мариупольском шоссе. Спасатели приезжали на место происшествия после звонка, принятого операторами службы «112».

Вызывали скорую помощь. Детали происшествия также сейчас выясняют сотрудники полиции. Личность погибшего не раскрывают. Предварительно, это взрослый мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на новогодних праздниках произошло 5 самоубийств

Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС (подробности)