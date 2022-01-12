В Таганроге нашли погибшего мужчину, который упал в шахту лифта

На место происшествия вызывали спасателей, скорую и полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 января, в Таганроге обнаружили погибшего мужчину, который упал в шахту лифта. Об этом в Instagram сообщает городское «Управление защиты от ЧС».

Как пояснили в ведомстве, несчастье произошло в одном из зданий на Мариупольском шоссе. Спасатели приезжали на место происшествия после звонка, принятого операторами службы «112».

Вызывали скорую помощь. Детали происшествия также сейчас выясняют сотрудники полиции. Личность погибшего не раскрывают. Предварительно, это взрослый мужчина.

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Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС (подробности)