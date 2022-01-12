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Происшествия12 января 2022 10:03

В Таганроге мужчина сорвался с наружной лестницы и сломал лодыжки

Пострадавшего увезли в травматологию БСМП
Ангелина СКИБА
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На место происшествия вызывали скорую помощь

На место происшествия вызывали скорую помощь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге мужчина попал в больницу после падения с наружной лестницы жилого дома. Об этом сегодня, 12 января, рассказали в городском «Управлении защиты от ЧС».

Несчастный случай произошел в переулке Смирновском. Беспечный смельчак полез вверх и сорвался с высоты третьего этажа.

- Пострадавшего увезли в травматологию БСМП с закрытым переломом лодыжек и резаной травмой кисти правой руки. На место происшествия также вызывали скорую помощь и полицию, - сообщили в «Управлении защиты от ЧС».

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