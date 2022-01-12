В Ростовской области оперативники задержали 21 незаконно работающего мигранта

Из 40 человек только 19 имели законное право трудиться в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 40 мигрантов проверили полицейские совместно с ФСБ при поддержке Росгвардии. В ходе рейда выявили, что 21 человек нарушили миграционное законодательство. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- В отношении нарушителей полицейские составили протоколы об административных нарушениях, - уточнили в ведомстве. - Также им разъяснили необходимость урегулировать свое правовое положение на территории России.

Сейчас чужеземным рабочим придется заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей за неправомерное трудоустройство. Работодатель также выплатит штраф от 5 до 7 тысяч рублей за незаконное предоставление рабочих мест.

В полиции напомнили работодателям строго соблюдать нормы миграционного законодательства, а иностранным гражданам вовремя обращаться в подразделения по вопросам миграции, чтобы продлить свой срок пребывания в России и встать на миграционный учет.

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