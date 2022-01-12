В погоне за легкими деньгами житель Ростовской области потерял полтора миллиона рублей

Сотрудники полиции разыскивают телефонного мошенника, обманувшего мужчину на полтора миллиона рублей Фото: Ксения Высотина

Житель Сальска Ростовской области стал жертвой телефонного мошенника, сообщает донской главк.

Мужчине позвонили с незнакомого номера. Человек на том конце провода представился сотрудником одного из банков, после чего предложил дончанину вложить деньги в биржу. Псевдобанкир обещал небывалые барыши. 58-летний житель Сальска решил, что это – шанс разбогатеть. После чего мужчина перевел все свои сбережения - полтора миллиона рублей - на счет, продиктованный мошенником. С этого момента лжебанкир перестал выходить на связь. Только тогда дончанин понял, что его обманули, и пошел писать заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если злоумышленника найдут, а дело дойдет до суда, то подозреваемый может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

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