Губернатора Василия Голубева попросили ослабить коронавирусные ограничения

Министр культуры предложила позволить заполнять залы на три четверти вместо половины Фото: Мария ЛЕНЦ

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава министерства культуры Ростовской области Анна Дмитриева попросила поднять наполняемость залов на четверть, до 75%, указав на то, что во время новогодних праздников все культурные заведения выполняли предписанные нормы.

Однако глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев не согласился. По его словам, проверки показали плачевный результат. Кинотеатры, филармония и музыкальный театр требований, введенных из-за коронавируса, выполняли не в полной мере.

Также на заседании штаба обсудили сокращение на треть тестирования на ковид в период праздников. Глава региона предупредил, что на следующем заседании спросит с каждого района, в каком объеме проводится тестирование на территории.

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