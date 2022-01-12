Ограничения на проезд транспорта с 12 января вводят на улицах Ростова

Об ограничениях предупреждают власти Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С сегодняшнего дня, с 12 января, на улицах Ростова вводят массовые ограничения для водителей на проезд транспорта. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Так, с 12 января по 30 апреля сложно будет проехать на пересечениях Соколова и Красноармейской (по северной стороне), Лермонтовской и Соколова (восточная сторона), Лермонтовской и Чехова (восточная сторона), Университетскому и Красноармейской (северная сторона), а также по Университетскому в районе домов № 125,127,133.

С 12 января по 30 июля ограждения выставят на Каяни - отрезок пути от Ченцова до Налбандяна. Также дорожные изменения произойдут на Ченцова от Каяни до 2-ой Линии, на 2-ой Линии от Ченцова до Налбандяна и на улице Налбандяна от 2-ой Линии до Каяни. Причина - строительно-монтажные работы.

С 19 января до 15 апреля ограничения будут действовать на Варфоломеева в районе домов № 118 и 120. Кроме того, власти предупреждают о сложностях с проездом на Седова около здания №21/1 с 19 января по 29 июля. В обоих случаях решения приняли из-за строительных работ.

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