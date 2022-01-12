В Ростове 10-киллометровая велодорожка соединит парк «Дружба» и зоопарк

Велодорожка будет идти параллельно пешеходному маршруту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове появится новая велодорожка протяженностью 10 километров, которая пройдет вдоль Темерника через парк «Дружба» и зоопарк, а также через пешеходный мост по Каменке. Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко во время встречи с журналистами.

Сити-менеджер отметил, что эти участки востребованы у велосипедистов, к тому отличаются красивыми видами.

Градоначальник добавил, что в новых районах велодорожки уже включены в план застройщиков. А в центральной части города их строительство практически невозможно из-за плотной застройки и плотного трафика, но в 2021 году на улице Пушкина была выделана полоса для движения велосипедистов.

Также во время пресс-конференции Алексей Логвиненко рассказал о других планах на развитие донской столицы в 2022 году. В них входит реконструкция улицы Вавилова, благоустройство Театрального спуска и продление набережной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продление набережной, реконструкция улицы Вавилова и выкуп «Водоканала»: сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о планах на развитие города

Мэр Ростова Алексей Логвиненко рассказал о том, что ждет город в 2022 году (подробнее)

Алексей Логвиненко объяснил, почему не нужно возвращать «Ростовводоканал» городу

По мнению сити-менеджера, лучше построить новую школу (подробнее)