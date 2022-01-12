TikTok стал самой востребованной соцсетью в Новый год

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В новогоднюю ночь праздничные stories и прямые эфиры ростовчане больше всего выкладывали в TikTok – самую быстрорастущую соцсеть 2021 года. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные сети.

В ночь с 31 декабря на 1 января абоненты МегаФона в Ростовской области прокачали 55 Тб интернет-трафика. Это сравнимо с семью месяцами беспрерывных трансляций в формате 4K Ultra HD. В то время, как в России самой популярной соцсетью праздничной ночи стал Instagram, у ростовчан он сместился на второе место. Еще менее активны абоненты были в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Рост трафика в соцсетях в новогоднюю ночь показал новый тренд – люди стали адресовать свои поздравления массовой аудитории подписчиков, а вот личные пожелания близким и друзьям показали снижение. Так, объем голосовых звонков в этом году снизился на 21% по сравнению с праздничной ночью предыдущего года.

Интернет-трафик остался на уровне будничного дня. Возможно люди пока еще предпочитают оставаться дома в новогоднюю ночь и пользоваться Wi-Fi, а не путешествовать.

Альтернативой традиционному телевидению ростовчане выбрали онлайн-кинотеатры и сервисы для просмотра онлайн-видео. Самым популярным стал YouTube, в ночь с 31 декабря на 1 января абоненты МегаФона посмотрели там 74 Тб видеоконтента. Также жители Дона наслаждались новогодними фильмами и программами через сервисы «Кинопоиск», МегаФон.ТВ и ivi.