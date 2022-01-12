Подозреваемого в краже 40 метров рельс задержали в Ростовской области

Житель Ростовской области украл рельсы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в Шахтах, 33-летний безработный местный житель решил криминальным способом поправить материальное положение, сообщает транспортная полиция.
По информации ведомства, мужчина украл с территории железнодорожной станции 8 отрезков железнодорожных рельс. Их общая длина составила около 40 метров. Рельсы злоумышленник срезал с помощью газорезательного оборудования.
- Похищенное мужчина отвез в в пункт приема металлолома и продал. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. Также установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Сейчас в отношении него возбудили уголовно дело по статье «Кража». Если суд признает вину, то подозреваемый может сесть в тюрьму на срок до двух лет.
Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что житель Ростовской области поверил незнакомцу, назвавшемуся банкиром, и перевел на чужой счет полтора миллиона рублей.
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