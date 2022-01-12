Проект капитального ремонта дороги в Пролетарске будет стоить около 2,5 миллиона рублей

В городе Пролетарске Ростовской области выполнят капитальный ремонт одной из дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Пролетарске Ростовской области запланировали произвести капитальный ремонт одной из местных дорог. В настоящее время ведутся поиски подрядчика, который займется подготовкой проектно-сметной документации. На эти нужды планируется направить около 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией пролетарского городского поселения. Все желающие уже смогли подать свои заявки на участие. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии. Она определит победителя, которому необходимо будет заняться разработкой проектно-сметной документации для капитального ремонта твердого покрытия автомобильной дороги в пер. Шевкоплясова от улицы Пионерской до дома №29 на улице Чернышевского.

Финансирование работ будет осуществляться из местного бюджета. А выполнить их необходимо до 30 апреля.

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Финансирование будет производиться из областного бюджета.