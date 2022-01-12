На Крещение в Ростове ограничат проезд сразу по нескольким улицам

Частично перекроют 7 улиц Фото: Влад КОМЯКОВ

С 20 часов 18 января до 6 утра 19 января на нескольких улицах Ростова введут ограничение на проезд транспорта. Дороги частично перекроют на время праздничных служб в честь Крещения Господня, сообщает сайт администрации донской столицы.

Будет сложно проехать на Амбулаторной от Портовой до Деревянко, на Деревянко от Портовой до Амбулаторной, на Комарова от Космонавтов до Баграмяна и Привокзальной.

Также дорожные изменения коснутся участков на Баграмяна от Южной до Комарова, на Южной от Алагирской до Баграмяна и на Комарова в районе дома №23/2.

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