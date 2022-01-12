На Калмыкию надвигаются снегопады, лютые морозы и ураганный ветер

В Калмыкии ухудшится погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калмыкии ближайшей ночью ожидается ухудшение погоды. Об этом местных жителей предупредили в региональном управлении МЧС.

По данным метеорологов в ночь с 12 на 13 января на ожидаются дождь и мокрый снег. А также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман, гололёд, сильный снегопад и даже метель. Температура воздуха может понизиться до -8°С.

14-15 января усилится ветер. Его порывы временами будут достигать 18-23 метров в секунду. Есть вероятность возникновения метели и ухудшения видимости до 500 метров. Столбики термометров опустятся до отметки в -19 градусов. На дорогах могут возникнуть гололедица и снежные заносы.

- В связи с этим, возможно возникновение чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с порывами линий электропередач, нарушением систем жизнеобеспечения населения, нарушением в работе дорожных и коммунальных служб, авариями на автотранспорте, травматизмом среди населения, - говорится в тексте сообщения.

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Дороги обработали песко-соляной смесью.