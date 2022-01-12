В Калмыкии готовятся к вспышке омикрона

В Калмыкии ожидают вспышку омикрона. Фото: Роспотребнадзор Калмыкии

В Республике Калмыкия местные власти готовятся к вспышке заболеваемости новым штаммом коронавируса омикрон. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети Инстаграм сообщил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

- Омикрона у нас еще не было. В Москву он пошел, заболеваемость растет. Этот штамм более заразен. Мы активно готовимся к встрече с ним. Отменяем отпуска на февраль-март-апрель наших сотрудников, - рассказал глава регионального Роспотребнадзора.

В настоящее время заболеваемость за сутки в Калмыкии достаточно небольшая. Есть вероятность, что возрастет заболеваемость среди детей.

- На одного больного мы будем получать десятки зараженных, все будет развиваться очень быстро. Закуплена современная ПЦР-лаборатория для оперативного исследования мазков, - отметил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Кроме того регион ожидает поступления вакцины для подростков.

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