За попытку убийства главы одного из районов Калмыкии ответит перед судом местный житель

В Калмыкии 36-летний местный житель совершил попытку убийства главы одного из муниципалитетов Калмыкии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Калмыкии.

Следователи выяснили, что 8 января около половины десятого вечера подозреваемый в нетрезвом состоянии пробрался во двор главы одного из калмыцких муниципалитетов с целью его убийства. Мужчина имел личную неприязнь к чиновнику из произошедшей ссоры. Злоумышленник схватил ножи всадил его в область жизненного важного органа. Но довести дело до конца ему не удалось, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление.

- В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в тексте сообщения.

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