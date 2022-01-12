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Общество12 января 2022 14:09

Фейк о начале вакцинации детей от COVID-19 распространили в школах Батайска

Родителям сообщили, что якобы собирают списки пятиклашек, готовых сделать прививки
Ангелина СКИБА
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Школьников начнут прививать уже в этом году

Школьников начнут прививать уже в этом году

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фейком оказалось сообщение о сборе списков детей, которые могут пройти вакцинацию от коронавируса в Батайске. В школах у родителей и учеников никаких данных собирать не должны. Об этом сегодня, 12 января, заявили в пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- Информация об организации вакцинации детей в батайских школах не соответствует действительности. Поручения по сбору каких-либо данных донским Минобром не направлялись, - подчеркнули в пресс-центре.

Ранее родители некоторых пятиклашек получили в чатах уведомления о якобы «подготовке к иммунизации».

К слову, прививать ребят в возрасте от 12 до 17 лет действительно планируют. Однако заявки от родителей или опекунов принимают только участковые педиатры.

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