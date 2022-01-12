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Общество12 января 2022 14:18

В Калмыкии до конца года будет действовать закон о пониженных ставках по упрощенной системе налогообложения

Эта система уже проявила себя в действии
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии продлили действие закона о пониженных ставках по упрощенной системе налогообложения. Фото: аккаунт Бату Хасикова в Инстаграм

В Калмыкии продлили действие закона о пониженных ставках по упрощенной системе налогообложения. Фото: аккаунт Бату Хасикова в Инстаграм

В Калмыкии до конца 2022 года продлили действие закона о пониженных ставках по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Стоит отметить, что эта система уже хорошо показала себя в действии в прошлом году. Именно с помощью нее было создано 712 новых предприятий и появилось 1553 новых рабочих места.

- В числе новых мер поддержки - субсидирование до 75% затрат по возмещению страховых взносов на вновь созданное рабочее место. Создание максимально облегченных условий для бизнеса позволит существенно улучшить ситуацию в сфере занятости населения в нашей республике, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в настоящее время предприниматели Калмыкии выходят на экспортный рынок. На данный момент уже подписано пять соглашений о сотрудничестве с другими странами.

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Помощь предпринимателям оказывает Гарантийный фонд и другие организации, созданные с государственным участием.