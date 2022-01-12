Бизнес-леди из Ростовской области дошла до Верховного суда из-за штрафа в 30 тысяч

Владелица точки прошла несколько инстанций, чтобы показать свою правоту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд России отказался отменить штраф владелице магазина из Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судебной коллегии.

Известно, что в торговой точке, которой руководила женщина, работники не носили защитных масок, а на входе не было антисептика. Об этом узнали и выписали штраф в 30 тысяч рублей.

Однако такое развитие событий бизнес-леди не понравилось и она прошла три инстанции, чтобы оспорить свое наказание. В итоге обратилась в Верховный суд с просьбой заменить штраф на предупреждение, но в этом ей отказали.

- Учитывая характер административного нарушения, оснований для замены наказания в данном случае не нет, - резюмировали в Верховном суде России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 80% пассажиров не соблюдают масочный режим

Такая ситуация характерна для Ростова, Волгодонска, Аксая, Новочеркасса, Шахт, Таганрога, Каменска-Шахтинского (подробности)